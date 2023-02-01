Borsa İstanbul'da yüzde 5 kayıp: Devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi kaybı 8. gününde devam etti. Dün Akbank ve bugün Garanti Bankası beklentilerin üzerinde yüksek kârlar açıklamasına rağmen bankacılık hisselerinde sert düşüş görüldü.

Düşüşün yüzde 5'i aşmasının ardından devre kesici çalıştı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamada, 18.01 kapanış seansına kadar borsa işlemlerinin durdurulduğu bildirildi.

KAP'ın açıklaması şöyle:

"Saat 17:14:58 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.

Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır."

Gün içinde de, endeks içinde yer alan önemli hisselerden Akbank devre kesti. Diğer endeks içindeki hisselerde de bugün devre kesici uygulandı. Garanti Bankası hisseleri de bugün yüzde 7’ye yakın düşüş yaşadı.

23 Ocak itibarıyla düşmeye başlayan BIST 100’de kayıp yüzde 11’e çıktı.

Konsoloslukların kapatılmasının ardından gelen düşüş

Borsa endekslerindeki sert düşüşün, İstanbul'daki konsoloslukların güvenlik endişeleri nedeniyle birbiri ardına kapanmasının ardından gelmesi, gelişmelerin piyasalardaki "güven kaybını" tetiklediğine dair değerlendirmelere neden oldu.

Aracı kurumlarda kredili pozisyonlar kapatılıyor

Ayrıca borsada aracı kurumların kredili işlem faizlerini yüzde 50-60, hatta bazı kurumların gecelik yüzde 100 bandına çıkardığı belirtiliyor. Bu durumun aracı kurumlarda bazı kredili pozisyonların kapatılması ve hisselerden çıkış ile sonuçlandığı ifade ediliyor.