Kılıçdaroğlu'ndan soruşturma tepkisi: Ekrem İmamoğlu'nun istihbarat teşkilatı mı var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "terör soruşturması"yla ilgili Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Akıl tutulması var, bunların gözü tamamen kararmış. İstanbul'un rantını ben almak istiyorum, diyorlar. Gözünüzü Allah doyursun" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nun istihbarat teşkilatı mı var? İnsanların ekmeğiyle neden oynarsınız? Çürüyen yapı içerisinde devleti yönetiyorlar. Bir kişiye devlet teslim edilirse 85 milyon 'adalet' diye bağırır. İnsanda kırıntı kadar adalet duygusu olur. Ya sizin başka işini zyok mu? Memleketin dünya kadar derdi var. Bunların işleri güçleri 'acaba Ekrem Bey'i oradan nasıl alırız' olmuş. 'Milli irade'yse İstanbullu oyunu kullandı. Yeniden seçim yapmak istiyorlarsa, yarın sabah yeniden sandığı getir, İstanbul için seçim yap."