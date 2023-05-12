Kılıçdaroğlu’ndan sonra İmamoğlu da çelik yelek giydi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün düzenlenen Samsun mitinginde çelik yelek giydi, sahnede uzun namlulu otomatik silah taşıyan polisler tarafından korundu.

Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan ekip, 'ciddi bir istihbarat' nedeniyle 'çelik yelek' önlemini devreye soktu ve koruma sayısı artırıldı. Daha önce bu yönde talepleri geri çeviren Kılıçdaroğlu'nun bu kez yeleği giydiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Samsun mitinginin ardından Ankara'daki mitingde de çelik yelek giyerek çıktı.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da çelek yelek giydiği görüldü.