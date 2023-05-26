Kılıçdaroğlu'ndan 'SMS yasağı' sonrası video

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SMS göndermesini 'engellemek' için yasak kararı almıştı.

Karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu BTK'ya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, video paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargolarla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bugün EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik. Ancak BTK, bu kısa mesajımızı engelledi. Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar. O mesajda şunu söylemiştim, EYT'deki çifte standart sona erecek. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim. Vatanını seven sandığa gelsin. Bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var.Bu videonun altına videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes tüm rehberine bu videoyu göndersin. Saray'a inat tüm milletimize ulaşacağız. Unutmayın, birleşe birleşe kazanacağız."