Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi tutuklu' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Boston’da, Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Birimi Kurucu Başkanı ve Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi Direktörü Gökhan Hotamışlıgil'i ziyareti sırasında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Siyasi tutuklulara ilişkin mesaj

VOA Türkçe'den Nafız Albayrak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu bir soruya verdiği yanıtta, iktidara gelmeleri durumunda siyasi tutukluları serbest bırakacaklarını söyledi.

Türkiye'de devletin saydam bir devlet olmaktan çıkmış olduğunu belirten CHP Lideri, “Önce bu saydamlığı sağlamamız lazım. Bu konuyla ilgili bürokratları görevlendireceğiz, hepsi bir hasar raporu getirecekler. O raporu aldıktan sora oturacağız, ona göre bir karar vereceğiz. Tabii önceliklerimiz var. Ekonominin içinde bulunduğu toplumsal yapımız, toplumdaki gerginlik, üniversitelerde yaşanan sorunlar. Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Üst düzey bürokratların atamaları, oraya nitelikli insanlar atamak lazım. Nitelikli insanları atamazsanız sorun çıkar. Çürüyen devlet yapısı var, o devlet yapısını süratle düzeltmeniz lazım. Bunlar kısa sürede yapılacak, bunların çalışmaları yapılıyor. Bundan emin olun” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin “Siyasi tutukluları serbest bırakacak mısınız?” sorusuna “Tabii, siyaseten, bir siyasetçinin hapse atılması, yani farklı düşünceye sahip olan insanların hapse atılmaları doğru değil. İnsanlar farklı düşünebilirler. Siyaseten farklı düşünen insanları hapse atmak doğru değil” karşılığını verdi.

'Seçim güvenliğinden endişe etmeyin'

Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Ondan endişe etmeyin. Çok iyi verilerimiz var. Daha doğrusu 1998 yılından bu tarihe kadar, yani bugüne kadar tüm faaliyetler var elimizde. İlk kez oy kullanacak 7 milyon 750 bin civarında genç seçmen var. Onların da kayıtları var elimizde. Dolayısıyla her bir sandıkta görevlendirilecek arkadaşlarla ilgili olarak, seçim güvenliğini sağlamak üzere altı siyasi parti çalışıyoruz. Altı siyasi parti sandık başlarına görevlendirebilirse altı kişi zaten bir sorun yok. Artı, oyların kullanıldığı her okulda gönüllü avukatlar olacak. Gönüllü avukatlar da orada görev yapacaklar. Diyelim bir uyuşmazlık çıktığı zaman süratli bir şekilde avukatlar müdahale edecekler. Arkadaşlara da söyledim, sayım sırasında sakin ola sigara içmek için dışarı çıkayım demeyin dedim. Elektrikler söndü mü? Derhal sandığın üzerine oturacaksınız elektrik gelinceye kadar dedim. Buna benzer her türlü önlemi alıyoruz, yani bundan emin olun."

Altılı masa açıklaması

Kılıçdaroğlu,Türkiye'de muhalefet cephesindeki CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’ ile ilgili de açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Her partinin çalışmaları diğer partiler ile bir araya gelecek ve tek bir metin çıkacak, altı lider bunun üstünde anlaşacak. Bu bizim için önemli. Bir başka şey, altı liderin seçtiği cumhurbaşkanı adayı ülkeyi nasıl yönetecek? Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte yol haritamız nasıl olacak? Bunun için de bir çalışma yapıyoruz ama bu çalışma şu anda sadece liderler düzeyinde yapılıyor, aşağıya inmedi. Bunun ikinci toplantısı yapıldı, üçüncü, dördüncü toplantıdan sonra, bunu da olgunlaştırdıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.