Kılıçdaroğlu'nun İsmail Saymaz'la diyaloğu gündem oldu: Bu kadar yalan... Pes ya

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu havalimanında karşılayan CHP Amerika Temsilciliği'nden Mert Arıkan gündem oldu.

İki ismin buluşması sırasına çekilen bir videoyu servis eden Yeni Şafak, “Kılıçdaroğlu’nu hakkında yakalama kararı olan firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı" dedi.

Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD’ye giden gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından Yeni Şafak’ın paylaşımını alıntılayarak “Saçmalamayın. Bu kişi Aykan Erdemir değil. CHP Amerika’dan Mert Arıkan” ifadesini kullandı. Saymaz daha sonra Mert Arıkan ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak “Mert Arıkan şu an yanımda” dedi.

Yeni Şafak'ın paylaştığı videoyla ilgili yorumda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ya FETÖ'cüyse niye haber vermiyorsunuz?" dedi. İsmail Saymaz'ın paylaştığı fotoğrafı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hayret ediyorum. Bu kadar yalan... Pes ya" ifadelerini kullandı.

Saymaz ise, "Çürütmeleri o kadar kolay ki Kemal Bey. Biz buradayız, sorabilirler. O kim diyebilirler. Sorma gereği bile hissetmemişler" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan Mert Arıkan ise, "TRT muhabirleri bile şaşırdı zaten" yorumunu yaptı.