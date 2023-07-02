Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Katliamı' mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1993 yılında yaşanan Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "unutMADIMAKlımda" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorumYüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda" ifadelerini kullandı.