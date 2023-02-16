Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Sinan Ateş'in annesi Ayşe Ateş'i ziyaret ettiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta öğlen saatlerinde Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'ndeki ofisinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırganlara silahıyla karşılık veren Selman Bozkurt ise yaralı kurtuldu.

MHP'li Semih Yalçın, Sinan Ateş suikastına ilişkin yaptığı açıklamada 'Cumhur İttifakı'nın aleyhinde algı operasyonu' düzenlendiğini öne sürerek cinayetin MHP'ye uzanan tarafının gündeme gelmesini eleştirmişti.