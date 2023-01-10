Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: Bahçeli bilsin ki bu kan yerde kalmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak, "Ben, Sinan Ateş’in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim. Bu sözü CHP ülkücülerine verdim, tutacağım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "Bağır Bahçeli bağır, daha çok bağırırsın. Bahçeli bilsin ki bu kan yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

'Bağır Bahçeli bağır, daha çok bağırırsın'

Kılıçdaroğlu, "Ben, Sinan Ateş’in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim. Bu sözü CHP ülkücülerine verdim, tutacağım. Evet CHP’de çok ciddi sayıda ülkücü arkadaşımız var. İsterseniz tanıştırırım, gerçek ülkücü görürsünüz” notuyla TBMM'deki grup toplantısından bir video paylaştı.

"Bahçeli bilsin ki bu kan yerde kalmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli bağır, daha çok bağırırsın. Bir kere şunu net söyleyeyim; Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP’de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları... Haliyle CHP, rahmetlinin, şehidin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Ben bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım.

'Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin'

Madem bu kadar bağırıyor çağırıyor, o zaman daha açık ve net konuşayım. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafyaya fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı, her şeyi berbat ettiler. Bir şehit var ortada, bu kan yerde kalmayacak! Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin! Şimdi çık, istediğin kadar bağır. Ben, Sinan'ın kızlarına adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

'Ülkücü kardeşlerime de söylüyorum; sizin yeriniz Cumhuriyet Halk Partisi'dir'

Ülkücü kardeşlerime de söylüyorum; sizin yeriniz Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Milliyetçiyseniz, altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Vatanseverlikse vatanseveriz. Bahçeli şunu çok açık ve net bilsin; Tank Palet'i Katarlılara teslim ettiniz, bizler Tank Palet'i alacağız, şanlı ordumuza teslim edeceğiz ülkücülerle beraber. Ülkücülerle beraber askeri hastaneleri alacağız, onu da ordumuza teslim edeceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bütün ülkücülerle beraber, bütün vatanseverlerle beraber o Süleyman Şah Türbesi'ni toprağımıza götüreceğiz. Bayrağımızı dalgalandıracağız ve hep beraber selam duracağız!"