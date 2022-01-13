Kılıçdaroğlu'ndan 'Semra Güzel' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu.
Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı açıklamadan başlıklar şöyle:
- (Erdoğan’ın, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanmaması eleştirilerine ilişkin) Gayet güzel. Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Seçim tarihini belirlemiyor. ‘Adayınız kim?’ adayımızı açıklamamız için senin ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy kullan’ demeni bekliyoruz. Söylemiyor.
- (Erdoğan'ın Edirne ve İmralı açıklaması) Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran, konuşan, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi. ‘Acaba bize oy verebilirler mi?’ diye. Selamlarını getirdi. Devletin televizyonunda bunu canlı yayınladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın, beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor. Yalana, zamma, haksızlığa tahammül edemiyor. Gidecek. Beni suçluyor. Çıksın karşıma.”
- (Semra Güzel'in fotoğrafı) “Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, ‘Ne zaman çekilmiş’ diye. Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde, açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır. Nasıl oldu? Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin, bu ülkeyi yönetmiyor muydun, aklın başında mıydı? bunların sorulması lazım.”