Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Çok sevildiğini gördüm

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:
- Van'da çok güzel bir ilgi vardı. Van'ı güçlü bir turizm merkezi haline getireceğiz. Van'da huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın dedim. Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Haksız uygulamadan şikayet ediliyor. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya ona sahip çıkmak insani görevdir. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar, hakimlere baskı yapıyorlar. Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız.
- İstanbul İl Başkanımız adaletsiz kararlarla bugün mahkum edildi. Şu an Silivri'de. Evden ayrılmadan beni aradı, morali gayet iyi. Onurlu ve dik durduğu için cezalandırılıyor. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz.
- İBB Başkanı için de yarın duruşma var. Hala İstanbul'u kaybettiklerine inanamıyorlar. Ekrem Başkan'ı nasıl alırız arayışındalar.
- Birisi beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Kimsiniz siz? Hapislerden korksak sizin gibi olurduk. Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız.