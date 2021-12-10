Kılıçdaroğlu'ndan Scholz'a tebrik mesajı

Almanya'da 16 yıldan beri başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde koltuğundan ayrılmıştı.
Merkel'in yerine gelmesine kesin gözüyle bakılan Maliye Bakanı Olaf Scholz, Meclis'te yapılan ilk oylamada başbakanlığa seçildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın yeni Başbakanı seçilen Scholz için tebrik mesajı paylaştı.
Sosyal medyadan Almanca paylaştığı mesajda; "Gratulation an meinen Freund Olaf Scholz zur Amtseinführung. Wir wünschen dem neuen Bundeskanzler viel Glück!" "Arkadaşım Olaf Scholz'u göreve başlama töreninden dolayı tebrik ederim. Yeni Şansölye'ye başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.