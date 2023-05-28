Kılıçdaroğlu'ndan sandık çağrısı: Hâlâ oy kullanmamış kardeşim sandığa git, oyunu kullan

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için bir çağrı daha yaptı.

Oy kullanma işleminin sona ermesine 1 buçuk saat kala sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, oy kullanmaları için vatandaşlara seslendi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın..." sözlerine yer verdi.