Kılıçdaroğlu'ndan SADAT'a: Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, SADAT'a "Silah ve suikast tehditleri aşamasına geldiler... Akıllarınca son uyarılarını yapıyorlar. Uzun süredir bu tehditler var. Bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum: Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız! Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu "Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerin, bu ülkenin doğmamış bebeklerinindir para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir bu" diye konuştu.

'Düşük gelirli hiçbir hanenin elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Vatandaşlarıma söz veriyorum, geliri olmayan, düşük gelirli hiçbir hanenin elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek. Bütün vatandaşlarım bir köşeye yazsın. Aile destekleri sigortasıyla kimse donmayacak, susuz, elektriksiz kalmayacak. İktidar sahipleri bu sözü veremezler. Sarayda elektrik, su, doğalgaz kesilmez. Herkes orada çok rahat. Sıradan bir yurttaşın bu sorunları var, onları çözeceğiz.

Vatandaş emeğinin karşılığını istiyor, eşitlik istiyor, hak istiyor. Adamına göre muamele istemiyor. Torpil yoksa kamuda iş bulamazsın, bu artık toplumun her kesimine yerleşmiş bir kural halinde. 20 yıllık iktidarın Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım.

'Mülteciler 2 yıl içinde ülkelerine gidecekler'

Mültecilerden, sığınmacılardan şikayet var. En geç iki yıl içinde onları özgür iradeleriyle ülkelerine göndereceğiz. İktidar sahipleri yabancıların burada kalmasını istiyor. Bu Türkiye'nin geleceği için çok büyük bir sorun, asıl 'beka' sorunu budur. Bunlar yarın çoğalacaklar ve bu insanların hiçbirinin sosyal güvenliği olmayacak.

Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum: 3 milyon 600 bin Suriyeli'nin buraya gelişine kim imkan verdi? Yabancılardan şikayet ediyorsan, işimi elimden aldı diyorsan, sandıkta altı okun altına mührünü basacaksın. Göreceksin mülteciler 2 yıl içinde ülkelerine gidecekler.

'Fotoroman Süleymanlar yol geçen hanına döndürdüler'

Sınırların korunması lazım. Korunmadığı için mafya geliyor, Türkiye'de hesaplaşıyorlar, adam öldürüyorlar. Ellerini sallayarak geziyorlar, bunların hepsini biliyoruz. Fotoraman Süleymanlar değil, memur Teomanlar olmalı. Fotoroman Süleymanlar yol geçen hanına döndürdüler. Memur Teomanların sayısını artıracağız.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen atayacağız. Arkasından köy okullarını açtıktan sonra 100 bin daha atayacağız. Endişe etmeyin.

Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak. Kantincilerle iş birliği yapılacak. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen diye ayrımcılık olmayacak, hepsi kadrolu olacak.

'Uyuşturucular, baronlar, mafyalar var...'

Devlete olan güven sarsılıyor; uyuşturucular, baronlar, mafyalar var. Devlete olan güveni yediden sağlamak için liyakati yeniden gerçekleştireceğiz. Valiler, kaymakamlar, sarayın değil devletin memuru olacaklar. Rüşvet alan büyükelçileri de çağıracağız buraya!

Borsa şu an soygun düzenine dönüşmüş vaziyette. Küçük tasarruf sahiplerini koruyacağız, borsayı yeniden inşa edeceğiz. Bizim iktidarımızda yolsuzluklar tarihe karışacak. Her kuruşun hesabını veren bir iktidar olacak.

'Reklamla güya beni tehdit ediyorlar'

Biliyorsunuz bir TV programına katıldım. Uğur Dündar davet etti. Sonra olanlar hepinizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar, o resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Beyefendiler benim için gelecekmiş! Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum:

Bu paramiliter artıklar, daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Bu da para! Doymayacakları kadar çok para. Halkımızdan çalınan bir para. Bu parayı çalan beşli çeteler var. Beşli çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi beşli, aslında sayıları binlerce. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında hazineden bunlar ne kadar para çaldılar? 418 milyar dolar! Bu iktidar döneminde mafya artıklarının çaldığı, 418 milyar dolar... Sonra çıktım çok açık ve net şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur, defterinize yazın.

'Siz mi beni korkutacaksınız?'

Önce benimle konuşup anlaşmak istediler, kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içinde bazı medya organlarını da soktular. Bunların hapislerden çıkan mafya artıkları var. Satın alınan araştırmacıları, medya ünlüleri, gazetecileri var. Muhalefetten görünüp bunların değirmenine su taşıyan insanlar da var. Anlamadıkları bir şey var: Bay Kemal yolundan asla ve asla dönmez!

