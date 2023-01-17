8 saniye denmişti: Kılıçdaroğlu yayınında SADAT’ın reklam süresi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Ocak’ta TV100’de Uğur Dündar’ın konuğu oldu. Canlı olmayan yayında Kılıçdaroğlu’nun ‘terörist yetiştiriyor’ diyerek seçim güvenliği için işaret ettiği SADAT, birçok defa reklam verdi.

Kılıçdaroğlu, yaşanan olaya çok sert tepki verdi. CHP lideri, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada reklamın sadece 8 saniye sürdüğünü ve reklam yönetiminin siyasi bilgisizliğinden olayın yaşandığını söyledi. Değer’in açıklamasının ardından kanal sosyal medya hesabından konuyla ilgili iki kişinin işine son verdiğini açıkladı.

O gün 56 saniye reklam verildi

Kılıçdaroğlu'nun yayınında SADAT’ın sadece 8 saniyelik reklam vermediği öğrenildi. Tele1'in haberine göre reklamın toplamda 56 saniye yayınlandığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu yayınında 7 kez girilen reklamların saati ve süresi şöyle:

21:07 8 saniye

21:14 8 saniye

21:16 8 saniye

21:25 8 saniye

22:00 8 saniye

22:01 8 saniye

22:04 8 saniye

3 Ocak 2023 tarihinde de 4 kez SADAT reklamı girdiği öğrenildi.

Saatleri şöyle:

20:17 8 saniye

20:18 8 saniye

20:21 8 saniye

20:36 8 saniye