Linç görüntülerine sahne olan ilçenin kaymakamı Soylu'nun kanatlarında yükseliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılla birlikte bürokraside yeni atamalara imza atıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı bünyesinde de bazı yeni görevlendirmeler gerçekleşti.

Bakan Süleyman Soylu'nun talebi doğrultusunda AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı'nda sessiz sedasız üst düzey atamalar yapıldı.

T24 yazarı Tolga Şardan, bu adımın detaylarını paylaştı.

"Önce AFAD'dan başlayalım. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda boş bulunan "başkan yardımcılığı"na Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer getirildi.

Kısaca özetlemek gerekirse; AFAD Başkan Yardımcısı olarak atanan Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesi sırasında saldırıya uğradığı 2019'da Çubuk Kaymakamı'ydı.

Olayın ardından Çubuk'tan bakanlık merkez kadrosuna çekilen Sezer, önce Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri sınıfına yükseltildi. Peşi sıra Mülkiye Müfettişi kadrosuna atanan Sezer, son aşamada İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı oldu.

Bu arada halen İçişleri Bakanlığı Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı. Kararnamesinin imzalanmasıyla geçen haftadan itibaren AFAD'ın iki başkan yardımcısından birisi olan Sezer'e Deprem ve Risk Azaltma ile Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü bağlandı."