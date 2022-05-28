Kılıçdaroğlu'ndan SADAT yöneticisine: Feriştahınız gelse bizi korkutamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandık güvenliğine ilişkin iddiaların odağındaki SADAT’ın yöneticilerinden Ersan Ergür'ün "Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz" sözlerine tepki gösterdi.

Van'da CHP Belediye Başkanları Çalıştay'ında konuşan Kılıçdaroğlu, "SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün 'Vicdansızlık yapmayın, aç kalan yok' demiş Erdoğan. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Gerçi söylediği doğru; Saray'a baktığınızda hiç kimse aç değil. Hepsinin keyfi gayet iyi. 1 değil, 5 yerden maaş alıyorlar.

SADAT ve benzeri kuruluşlar, onlardan birisi şöyle bir ifade kullanmış: 'Efendim biz bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz'. Yani 'demokrasiye inanmıyoruz, yani kimse sandıkta galip gelirse ben izin verirsem iktidar olabilir' diyor. Senin boyunu görmek isterim ben. Sen bu lafı ediyorsan, arkanda birileri var ona güveniyorsan asla ve asla ona güvenmeyeceksin. Güveneceğin birisi varsa onu da açık söyleyeyim; bu ülkede Kuvayi Milliyeciler var. Bu ülke sahipsiz bir ülke değil. Sizler öyle kalkıp tehditle, şantajla, 'yok efendim sandıktan çıksa da biz sizi iktidar yapmayız'. Ne derlerse desinler, SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz öyle avukat bürolarında kurulan bir parti değiliz. Bizi tanımıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz."