Kılıçdaroğlu'ndan SADAT yöneticisine: Feriştahınız gelse bizi korkutamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandık güvenliğine ilişkin iddiaların odağındaki SADAT’ın yöneticilerinden Ersan Ergür'ün "Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz" sözlerine tepki gösterdi.
Van'da CHP Belediye Başkanları Çalıştay'ında konuşan Kılıçdaroğlu, "SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: