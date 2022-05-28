Kendisini albay olarak tanıtan SADAT'çı yalan söylemiş

Son dönemde tartışmaların odağındaki kurum olan SADAT'a ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

SADAT kurucularından olan Ersan Ergür, kendisini emekli albay olarak tanıtıyordu.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre, Ergür'ün bu iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Habere göre 1986 yılında Kara Harp Okulu’nu kazanan Ergür, Harp Okulu sonrasında Tuzla Piyade Okulu, Ağrı Patnos ve Kuzey Kıbrıs'ta görev yaptı.

28 Şubat sürecinde üsteğmen rütbesindeyken irticai faaliyetlerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atıldı.

Ersan Ergür, daha sonra çıkarılan yasayla üsteğmen olarak emekli oldu. Ancak Ersan Ergür kendisini emekli Albay olarak tanıtıyor.