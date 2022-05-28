AKP'den alkol ve sigara zammına ilişkin yeni karar

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile rakı, bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 25, tütün içeren sigara, puro ve diğer tütün ürünlerinden alınan asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yüzde 10 oranında artırıldı.

Bu artışlarla birlikte alkolün yılbaşından bu yana vergisindeki artış yüzde 84.2, sigaranın vergisi ise yüzde 61 oranında artış gösterdi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, ayrıca, fermente edilmiş meyve şarapları hariç olmak üzere 6 aylık enflasyon farkının otomatik olarak yansıtılmasını öngören karar ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için uygulanmayacak.

Bu kararın uygulanması durumunda alkol ve sigaraya şimdiye kadar yapılandan daha yüksek bir zammın temmuz ayında gelmesi bekleniyordu.