ÖTV kararı sonrası içkiye zam geldi: İşte zamlı rakı ve bira fiyatları

Alkolde ÖTV'ye dün gece gelen zam sonrası firmalar jet hızıyla fiyatları 'güncelledi', 70'lik rakıya 1 Ocak'tan bu yana gelen zam 130 lirayı buldu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün geceki ÖTV kararı sonrası içki fiyatları anında zamlandı.

1 Ocak tarihinde 175 lira olan 70'lik rakının fiyatı önce 5 Ocak'ta 249 liraya çıkmıştı.

Daha henüz 16 Mayıs'ta gelen zamla 279 liraya çıkan rakı, 10 gün sonrasında gelen son zamla birlikte 315 lira oldu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zam sonrası son fiyatları paylaştı:

 

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İçki ve sigaraya ÖTV zammı!