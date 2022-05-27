ÖTV kararı sonrası içkiye zam geldi: İşte zamlı rakı ve bira fiyatları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün geceki ÖTV kararı sonrası içki fiyatları anında zamlandı.

1 Ocak tarihinde 175 lira olan 70'lik rakının fiyatı önce 5 Ocak'ta 249 liraya çıkmıştı.

Daha henüz 16 Mayıs'ta gelen zamla 279 liraya çıkan rakı, 10 gün sonrasında gelen son zamla birlikte 315 lira oldu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zam sonrası son fiyatları paylaştı: