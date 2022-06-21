Kılıçdaroğlu’ndan Pınar Gültekin kararına tepki: Hangi vicdan kabul eder bunu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Pınar Gültekin davasından çıkan karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Pınar Gültekin davasında yargıç 'haksız tahrik' indirimi sağladı. Müebbeti 23 yıla indirdi. Hangi vicdan, hangi ahlak kabul eder bunu? Kadınların susmaması lazım. Kadınların susmaması lazım, kadın-erkek dayanışması içinde kadınlara yapılan haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: