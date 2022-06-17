Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe üç paylaşım: Utan Erdoğan, utan Nebati, utan Kirişçi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de çiftçilerle bulaşmasında söz verdiği kadınların açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekonomik sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları anlatan kadınların açıklamalarını yayınlayan Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi etiketleyerek, "utanın" yazdı.

Kılıçdaroğlu, "Utan Erdoğan", "Utan Nebati" ve "Utan Kirişçi" notlarıyla paylaştığı videolara, "Zalimlerin iktidarı" etiketini kullandı.