Ankara'da Toros Sokak'ta bir kişi çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Elinde AKP ve Türk bayrağı ile çatıya çıkan kişi intihar girişiminde bulunurken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Ankara'da intihar girişimi: Elinde AKP ve Türk bayrağıyla çatıya çıktı
Ankara'da bir kişi elinde AKP ve Türk bayrağı ile çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Haber Merkezi
Ankara'da Toros Sokak'ta bir kişi çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Elinde AKP ve Türk bayrağı ile çatıya çıkan kişi intihar girişiminde bulunurken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.