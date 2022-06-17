Ankara'da intihar girişimi: Elinde AKP ve Türk bayrağıyla çatıya çıktı

Ankara'da bir kişi elinde AKP ve Türk bayrağı ile çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi

Ankara'da Toros Sokak'ta bir kişi çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Elinde AKP ve Türk bayrağı ile çatıya çıkan kişi intihar girişiminde bulunurken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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