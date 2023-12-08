Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e: Çok çalışıyorsunuz, yakından takip ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofisinde ziyaret etti. Özel’in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun, “Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, çok hareketlisiniz. Bu süreci yakından takip ediyorum” dediği kaydedildi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, "nezaket ziyareti" olduğu ifade edilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede yerel seçimler, olası işbirlikleri, Özel’in çalışmaları ve CHP içi gündem başlıkları konuşuldu. Herhangi bir adaya dair özel bir değerlendirme yapılmadı. Görüşmede ayrıca İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ziyareti ve İYİP’in kararı da değerlendirildi.

Pazartesi günü başlayacak bütçe görüşmelerine dair değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmede, Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Özel’in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, çok hareketlisiniz. Bu süreci yakından takip ediyorum” dedi.

Özel'den hediye

Özel, Kılıçdaroğlu’na 45 cm boyunda, 4 kilogram ağırlığında heykeltraş Şahin Ceylan tarafından kalsitten yapılmış bir heykel hediye etti. Heykelin, omzunda Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni taşıyan, eliyle ilerlemeyi ve devrimlerin yolunu gösteren, eteklerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oku ve ilkelerini içeren bir kadını tasvir ettiği ifade edildi.