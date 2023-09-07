Kılıçdaroğlu'ndan OVP eleştirisi: 'Türkiye enflasyon şampiyonlar liginde oynamaya devam edecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programın başarıya ulaşması için 'teknik kalitesine', 'uygulayıcıların liyakatine' ve 'siyasi sahiplenmeye' ihtiyaç duyulacağını belirten Kılıçdaroğlu, söz konusu kriterlerin programın uygulayıcılarında bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Şimdi getirdikleri OVP ile 2026’ya kadar, bu hedeflerin yanına bile yaklaşamıyorlar. Ama 2023 hedeflerinin neden ıskalandığına dair OVP ’de tek bir izahat yapmıyorlar; milletten özür dilemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyla medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"Önümüzdeki üç yılı (2024-2026) kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) nihayet açıklandı. Ama yine, 'dağ fare doğurdu.' Bir ekonomik programın başarısı programın 'teknik kalitesine', 'uygulayıcıların liyakatine' ve 'siyasi sahiplenmeye' bağlıdır.

Son ikisinden başlarsak; uygulayıcıların hali ortada… Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü 2023 için, 2011’de sözler verdiler. Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek. Milli Gelir 2 trilyon dolar; fert başına gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar olacak. İşsizlik yüzde 5’e düşecekti.

Bunları devletin 10. Kalkınma Planına resmi hedef olarak da yazdılar. Şimdi getirdikleri OVP ile 2026’ya kadar, bu hedeflerin yanına bile yaklaşamıyorlar. Ama 2023 hedeflerinin neden ıskalandığına dair OVP ’de tek bir izahat yapmıyorlar; milletten özür dilemiyorlar.

Çünkü ortada 2023 hedeflerini sahiplenen samimi bir siyasi irade hiç olmadı. Aynı siyasi iradenin şimdi getirdiği OVP’ye göre Türkiye; ilk 10 ekonominin uzağında kalmaya, buna karşın dünya enflasyon şampiyonlar liginde oynamaya devam edecek.

OVP ’nin teknik tarafına gelirsek, burada da izaha muhtaç ciddi sıkıntılar var. Saray Hükümeti önümüzdeki üç yılda 'Türkiye’nin potansiyel büyümesinden çok da taviz vermeden, enflasyonu üç yılda yüzde 65’lerden yüzde 8,5’e indireceğim' sözünü veriyor. Peki, bunu nasıl yapacak?

OVP’deki bu büyüme ve enflasyon hedeflerinin beraberce sağlanması, iç talebin ciddi şekilde baskılanması ve dış talepten büyümeye ciddi bir katkı gelmesiyle ancak mümkün. 2024’de yurtiçi talepten büyümeye gelen katkının, 2023’e göre, yarı yarıya düşeceği anlaşılıyor."