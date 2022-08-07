Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere: Bu sınava girmeyin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu öğretmen kariyer sınavına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere kariyer sınavına girmemeleri çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz" dedi.

Kılıçdaroğlu Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında başlayan uzman öğretmen ve baş öğretmen kariyer basamakları sınavı hakkında daha önce yaptığı açıklamada "En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur" demişti.

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