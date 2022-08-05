Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ'deki mezuniyet törenine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ODTÜ Rektörlüğü'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

ODTÜ Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet töreniyle ilgili "aile kısıtlaması" kararına değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yarın ODTÜ'de Devrim Stadyumu'nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum. Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım."

Ne olmuştu?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenini "farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği" bahanesiyle iptal etmişti.

Üniversite öğrencileri, emekçileri ve mezunları rektörlüğün kararına tepki göstererek mezuniyet töreninin Devrim'de yapılacağını duyurmuştu.