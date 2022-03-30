Kılıçdaroğlu'ndan nakliyecilere: 'Biraz dişinizi sıkın, sandık gelecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Salihli’de Nakliyeciler Kooperatifi'ni ziyaret ederek kamyoncu esnafı ile buluştu.

Esnaf, Kılıçdaroğlu'na maliyetlerden şikayet ederken, bir nakliyeci, “Lastiklerimiz, trafik sigortalarımız, kaskolarımız çok pahalı. Muayene istasyonlarımız çok pahalı. Beş dakikalık iş yapıyorlar 1 milyara (1000 TL’ye) yakın para alıyorlar TÜVTürk’te. Bunlardan şikayetçiyiz” diye dert yandı.

Nakliyeci, 2000 TL ve üzeri kesilen her fatura için devletin yüzde 2 aldığını söylerken, “Ben kamyonculuğu bıraktığımda benim belgem ölüyor. Belgenin bedeli de 20 bin TL. K1 belgesi” dedi.

'Kontağı kapatın anlamında değil...'

Nakliyecilerin sorunlarını dinlerken notlar alan Kılıçdaroğlu, “Bu sorunların çözülmesi lazım ama hiç kimse kusura bakmasın bu iktidar çözemez. Sorunu yaratan, sorunu çözemez. Sorunu yaratan kişi sorunu çözemez noktaya geldiğinde onun değişmesi lazım. Sorunu çözecek birisinin oraya gelmesi lazım. Eğer siz kontağı kapatırsanız bu ülkede hayat durur. Bu kadar ciddi bir gücünüz var. Bu kontağı kapatın anlamında değil, gücünüzün farkına varın” dedi.

'Derdi olmayan sadece beşli çete'

“Bütün sorunlar çözülür. Bütün mesele devlet yönetiminde adalettir. Adalet olursa bunların hepsi olur" diye konuşan Kılıçdaroğlu "Bu toplumda derdi olmayan hiç kimse kalmadı. Sadece bir grup var. ‘Beşli çete’ ve onların çevresi" ifadesini kullandı.

'Dişinizi sıkın'

Kılıçdaroğlu "Emeklinin de derdini biliyorum, dul yetimin derdini de biliyorum. Zamlar geldi, biliyorum. Hepinize sesleniyorum; az kaldı, geliyor gelmekte olan. Kararlıyız. Sorunları çözeceğiz. 6 siyasi parti lideri bir araya geldik. Kucaklaşmak zorundayız. Memleket bu haldeyken bir araya gelmek zorundayız. Birlikte ve beraber memleketin huzuru için çalışacağız. Sıkıntılarınız var biliyorum. Biraz dişinizi sıkın. Sandık gelecek, gereğini beraber yapacağız" diye konuştu.