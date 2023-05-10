Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce tepkisi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye yönelik ortaya atılan kaset iddialarına dair açıklama yaptı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme” dedi.

Işık, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk kez bu kadar sinirli gördüğünü de paylaşımına ekledi.