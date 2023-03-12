Kılıçdaroğlu'ndan 'muhafazakar genç kadınlara' mesaj

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "muhafazakar genç kadınlar"a seslendi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.”

AKP yöneticileri bu hafta Yeniden Refah Partisi ile görüşürken, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) ise seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceğini açıklamıştı.