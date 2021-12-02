Kılıçdaroğlu'ndan market patronlarına mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada market sahibi ve yöneticilerine bir mektup göndererek çağrıda bulunduğunu ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, söz konusu mektubu paylaştı.

Dün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tiye alarak bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, bu paylaşımında “Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun mektubu şöyle: