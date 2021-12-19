Kılıçdaroğlu'ndan 'Maraş Katliamı' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş Katliamı'nın yıldönümünde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu "43 yıl önce Maraş Katliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor... Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin geçen yıl Maraş Katliamı'nın yıldönümünde Alparslan Türkeş'in eşini ziyaret etmesi tepkilere yol açmıştı.