Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olur mu?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş konusunun geçmediğini söyledi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında olup olmadığı soruldu.

NTV'nin aktardığı habere göre, Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.

CHP'li bazı isimlerin kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temmeniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.

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