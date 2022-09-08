Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: 'Sorumluluğu diğerlerine göre daha fazla'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Ayaş-Beypazarı-Nallıhan Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında şunları söyledi:

"Her birimizin sorumluluğu var. Oturup konuşmamız lazım. Sorun sadece benim değil hepimizin sorunu. Sorumluluk da sadece bana ait değil, hepimizin sorumluluğu var. Benim sorumluluğum daha ağır doğrudur. Nasıl Mansur başkanın büyükşehir belediye başkanı olarak sorumluluğu diğer belediyelere göre daha fazlaysa, o diğer belediyelerinin sorumluluğu yok anlamına gelmez. Eğer bunu yapabilirsek pek çok sorunu birlikte aşabiliriz. Oturup düşünmemiz, hayatı sorgulamamız lazım.

Mansur başkan Ankara'ya çok ama çok önemli yardımlar yapıyor. Bizim diğer belediyelerimiz de yapıyorlar ama normalde bunları yapması gereken Tarım Bakanlığı."

'Sarayı ikna edersin ama beni ikna edemezsin'

Kılıçdaroğlu 'beşli çete' olarak bilinen şirketlerin kendisiyle görüşmek için aracı bulmaya çalıştığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Faize karşıyız diyorlar. Hangi faiz? Kur Korumalı Mevduat yaptılar. Paran varsa götürüp yatırıyorsun. Faizin, dolar garantin var. Vergi almıyor bir de sana ucuz kredi vereceğim diyor.

Beşli çeteye 'Gel sana bu işi verdim' diyorlar. Siz 203 milyar dolarlık iş veriyorsunuz. Aracı koyuyorlar benimle görüşmek için. 'Acaba onu da ikna eder miyiz'... Sarayı ikna edersin ama beni ikna edemezsin."

Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının yeniden konuşulduğu bir dönemde, Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri dikkat çekti.