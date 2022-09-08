Gündem olacak aday kulisi: 'Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm' diyerek anlattı

Gazeteci Aytunç Erkin, tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili tartışmalar sürerken Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimden aldığı kulis bilgisini aktardı.

Erkin, "Kemal Bey’e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm. Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. Dün Giresun'a giderken konuştum. Aradım, 'Ne oluyor?' dedim, 'Ne olacak, bu noktaya geldi'” dedi.

Erkin, konuştuğu CHP’li kurmayın, “Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur” dediğini belirtti.