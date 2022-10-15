Kılıçdaroğlu'ndan maden faciasının yaşandığı Bartın'da açıklama: Öfke doluyum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Bartın'da maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Çok öfkeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağı patlamasına ilişkin şöyle konuştu:

"Gerçekten öfke doluyum, gerçekten üzgünüm. Biz 21. yüzyıldayız. Ben bir yılbaşı gecesini maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliğini sağlamak sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir."

Amasra'ya gelen Kılıçdaroğlu, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Rıdvan Acet'in cenazesine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öncelikle başsağlığı dileklerimi iletmek isterim bütün işçi kardeşlerime, hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelelerine. Az önce bir cenazedeydik" dedi.

'Bu ailelere kim hesap verecek?'

"21. yüzyılda Soma'yı unutmadık, Ermenek'i unutmadık, şimdi burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Ya neden sadece maden kazaları, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor. Dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. 'Önlem alacağız' diyorlar. Ya arkadaşlar siz 20 yıldır neredesiniz, nerede önlem alacaksınız! Bu ailelere kim hesap verecek, hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu? Emin olun üzülüyorum. Yazıktır, günahtır."