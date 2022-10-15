İstanbul'da hastaneye kaldırılan işçilerin durumu ciddiyetini koruyor

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi tedavilerinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı madenci Ayhan Akgül'ün kardeşi Kenan Akgül son durum hakkında açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre; yaralı madencileri göremediklerini ifade eden Akgül, "Son durumla ilgili doktorlarımız hasta yakınlarına tek tek bilgi verdi. 5 hastanın durumunun ciddiyetini koruduğunu, 1 hastanın da solunum cihazına bağlı riskli olmadığını belirttiler" dedi. Akgül'ün konuşmasına şöyle devam etti:

"Hepsinin de durumu aynı, çünkü aynı şeye maruz kaldılar. Biz sadece doktorumuzdan bilgi aldık, hastamızı göremedik. Enfeksiyon kapma riskinden dolayı bize göstermediler. Ben Tekirdağ'dan Bartın'a gidiyordum. Kardeşimin buraya geldiğini öğrendim, tekrar buraya dönüş yaptım. Kardeşimin eşi geldi buraya Bartın'dan. Geceden beri durumunu merakla bekliyoruz. 48 saat bekleyeceğiz. Ciğerlerinin zarar gördüğünü, vücudundaki yanıkların büyük olduğunu söylediler."

Kardeşi ve diğer 5 madencinin Bartın’daki sağlık şartları yeterli olmadığı için İstanbul’a getirildiğini söyleyen Akgül, “Buraya ilk geldiklerinde biz de vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık hatta birinin kalbi durmak üzereydi kalp masajı yapıldı. Tek temennimiz burada 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek sağlıklı bir şekilde çıkmasıdır" dedi.