Erdoğan Bartın'da açıkladı: Hayatını kaybeden işçisi sayısı 41'e yükseldi

Bartın'da yaşanan maden faciasının ardından Bartın'a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasında yaşamını yitiren işçi sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan 41 madencinin hayatını kaybettiği katliam hakkında ise "Birileri dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Maden Ocağında meydana gelen patlama sebebiyle milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Madenden yaralı olarak kurtulan işçilerimize acil şifalar diliyorum.

Devletimiz madenin eksi 300 ve eksi 350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarımızla seferber oldu. Bir yandan arama kurtarma faaliyeti yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir.

Tüm ekiplerimiz zamanla yarıştı, bakanlıklarımız derhal olay yerine gelerek koordinasyonu yürüttü. Biz de patlama haberi aldığımız andan itibaren İçişleri Bakanımızla irtibat halinde olduk. Yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık.

Bu patlama nasıl yaşandı? Varsa sorumluları adli makamlarca ortaya çıkarılacaktır. Şuandaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41. işçimize ulaştık. Tabi o da rahmetli olmuş. Ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

Birileri dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Bunun ne dünü ne bugünü ne yarını hiçbir zaman olmayacaktır, bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz.

Görüldüğü gibi buradan uçak ambulansa alıp bir kısmını buradan Bartın’a götürürken, bir kısmını da İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanemize götürüp tedavi altına aldık. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilci olarak bizim boynumuzun borcudur.

İlk etapta bir karar daha aldık. O da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer çalışma bakanlığımız 100, aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken yardımı ve desteği hemen kabine toplantımızda belirleyip, onun da adımını atacağız