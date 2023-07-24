Kılıçdaroğlu'ndan 'Lozan' açıklaması: Resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız

Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yılını kutlamak için yaptığı paylaşımda 24 Temmuz'un resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nı kutlamak için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmanın imzalandığı tarih olan 24 Temmuz'un resmi bayram olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü ve görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet İnönü'yü de anan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

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Farklı bir Lozan tartışması