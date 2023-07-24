Kılıçdaroğlu'ndan 'Lozan' açıklaması: Resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nı kutlamak için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmanın imzalandığı tarih olan 24 Temmuz'un resmi bayram olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü ve görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet İnönü'yü de anan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: