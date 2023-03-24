Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına bakanlık için 'Çalışmalara başlayın' talimatı

CHP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci önceki gün doldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir sonraki dönem de aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak bazı MYK üyelerinin “bakanlık görevi alacakları için adaylık başvurusu yapmadığı” ileri sürüldü.

Cumhuriyet'teki habere göre, parti kaynakları konuyla ilgili "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm MYK üyelerini başvuru yapmasalar bile aday gösterebileceğini" söylese de Kılıçdaroğlu’nun bazı MYK üyelerine, “bakanlık görevine getirileceklerini” söylediği ve “çalışmalarına şimdiden başlamaları talimatını verdiği” ileri sürülüyor. CHP’de “Genel sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu’nun adaylık başvurusunda bulunmayan isimler arasında yer aldığı” iddia ediliyor.

Bu arada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla bir sonraki dönemde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Bakan olup olmayacağı sorulan Özkoç, “Takdir edecekler, göreceğiz” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu ile konuyu görüşüp görüşmediği sorulan Özkoç, “Böyle bir görüşme doğru olmaz. Ailemle ve sevdiklerimle bu kararı aldım. Bundan sonra yürüyeceğim yolda bana bu görevi takdir edenler, bana yürütmede bir görev layık görürlerse orada olurum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 başında parti yönetimine verdiği mesajda, “Bakanlıklar ve bürokraside yol yürüyeceğimiz arkadaşlar, milletvekilliği ve bürokrasi yönündeki tercihlerini gözden geçirmeli” ifadelerini kullanmıştı.