Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay tepkisi: Erdoğan'ın o sözlerini paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" diyerek, Erdoğan'ın "Kızılay'ın çadırlarını görmedik" diyenlere yönelik "be ahlaksız, be terbiyesiz, be adi" sözlerini sarf ettiği görüntüleri paylaştı.

Kızılay'ın depremzedeler için Ahbap Derneği'ne ve Türk Eczacıları Birliği'ne para karşılığı çadır sattığı ortaya çıkmıştı.