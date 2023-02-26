Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay tepkisi: Erdoğan'ın o sözlerini paylaştı

Kızılay'ın çadırları sattığının ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Erdoğan'ın 'be ahlaksız, be terbiyesiz' sözlerini sarf ettiği görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" diyerek, Erdoğan'ın "Kızılay'ın çadırlarını görmedik" diyenlere yönelik "be ahlaksız, be terbiyesiz, be adi" sözlerini sarf ettiği görüntüleri paylaştı.

Kızılay'ın depremzedeler için Ahbap Derneği'ne ve Türk Eczacıları Birliği'ne para karşılığı çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

Haber

Kızılay depremzedelere çadır göndermek yerine çadır satmış: Ahbap, Kızılay'ın çadır sattığını doğruladı