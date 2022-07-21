Kılıçdaroğlu’ndan Kirişci’ye 'hamburger' tepkisi: 'İstifa et!'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo’ya “Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Kirişci’nin açıklamaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Biz hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz' demiş Sarayın bakanı. Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!” diyerek Kirişci'yi istifaya çağırdı.

'İtiraf etti'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “Ülkemizde yemde dışa bağımlılığımızın somut göstergesi oldu. Bakan’, ‘Hamburger alır gibi yurt dışından yem aldığımızı’ itiraf etti. Bunun yanı sıra Venezuela’ya verdiği akılda, ‘Venezuela’da hayvancılığı neden geliştirmiyorsunuz?’ sorusunu sordu. Buğday için gitmişti, hayvancılığa da el attı” açıklamasında bulunarak Bakan Kirişci'ye tepki gösterdi.