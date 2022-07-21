Bakan Kirişçi: Hayvanlarımıza hamburger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal toprak ve iklim koşullarını değerlendirmek için gittiği Venezuela’daki incelemeleri sırasında Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" dedi.

Venezuela’da incelemeler yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün Türkiye'ye döndü. Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo, sosyal medya hesabından Kirişci’yle birlikte çiftliklerde havadan ve yerden yaptıkları incelemelerle ilgili görüntüler paylaştı.

Kirişci, bu görüntülerde Soteldo’ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" dediği görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da Kirişci’nin soya ve hayvan çiftliklerini gezdiği görüldü.