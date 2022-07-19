Bakan Kirişci Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Tarım Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.

Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştük. Cumhurbaşkanına kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Bakan Kirişci Venezuela'da, Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile incelemelerde bulunduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.