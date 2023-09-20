Kılıçdaroğlu'ndan kavgalı kongre talimatı: Bu görüntülerin bir daha olmaması için önlem alalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, önceki gün toplanan merkez yönetim kurulunda partinin gergin geçen il kongreleri ve kurultay süreci ele alındı.

Edinilen bilgilere göre toplantıda Kılıçdaroğlu’nun kavgalı geçen kongrelere ilişkin, "Bu görüntülerin bir daha olmaması için gerekli önlemleri alalım" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; yaşanan kavgalara ilişkin konuşan parti kurmayları da, "Bu genel başkanımızla ya da genel merkezle ilgili bir şey değil. ‘Blok liste mi olsun, çarşaf liste mi olsun?’ konusunda anlaşmazlıklar oluyor. Bunu kendi aralarında uygarca konuşmaları gerekiyor. Başka partilerde daha büyük kavgalar oluyor. Bir heyet oluşturulacak. Bu heyet görüntüleri izleyecek. Tanıklarla konuşulacak. Sonunda da sorumlular hakkında işlem yapılacak" değerlendirmesini yaptı.

MYK’nin kurultay için 5 Kasım’ı önerdiği ve bu tarihin gelecek hafta salı günü yapılacak PM toplantısında ele alınacağı öğrenildi. Kurultaya ilişkin bilgi veren MYK üyeleri, "Daha erken olabilse daha erken yapmayı isteriz. Ancak il kongrelerinin itiraz süreleri olacak. O nedenle olabilecek en erken tarih 5 Kasım" dedi.