Kılıçdaroğlu'ndan karar sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "YSK üyelerine hakaret" iddiasıyla ve 4 yıl 1 ay hapis cezası talebiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi üzerine Almanya ziyaretini iptal etti.

Berlin'de bulunan Kılıçdaroğlu'nun, programını iptal ederek İstanbul'a dönme kararı aldığı açıklandı.

Kılıçdaroğlu kararın ardından ilk açıklamasında da, "Şunu açıklıkla ifade edeyim, hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını hepimiz görüyoruz" dedi.