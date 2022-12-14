Kılıçdaroğlu'ndan karar sonrası açıklama: Moralinizi bozmayın, sonunda halk galip gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "6 yaşında sistematik tecavüze uğramış bir çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan, 2 sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlunu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar." dedi.

Almanya programını yarıda kesip İstanbul'a doğru yola çıktığını duyuran Kılıçdaroğlu, "Moralinizi bozmayın, hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletime söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz" dedi.

'Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz'

CHP Genel Başkanı'nın videolu mesajı şöyle:

"Bugün hukukun adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. 6 yaşında sistematik tecavüze uğramış bir çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan, 2 sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlunu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar.

28 Şubatçılar artık Saray'ın içindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci yasakçı zihniyetiniz batsın sizin. Ama unuttuğunuz bir şey var, hiçbir CHP'li zorbalar karşısında sinmez geri adım atmaz.

Göreceksiniz öğreneceksiniz bunu. Biz and içtik ve dedik ki ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız. Ama bu karanlığı yenmek yetmez, bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız.

Şu anda Almanya programımı yarıda keserek, hemen İstanbul'a yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın, hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletime söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz."