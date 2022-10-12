Kılıçdaroğlu'ndan John Hopkins Üniversitesi'ne ziyaret

ABD ziyaretine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada John Hopkins Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "John Hopkins Üniversitesi'nde ülkemizden ve dünyanın çeşitli yerlerinden siyaset bilimi öğrencileriyle buluştum, onların sorularını yanıtladım. Hayallerini, hedeflerini ve Türkiye'ye dair görüşlerini dinledim. Gençlerimizin dünya gençliğiyle bağını güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.