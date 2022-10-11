Kılıçdaroğlu ABD'de Daron Acemoğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD ziyareti kapsamında Daron Acemoğlu ile bir araya geldiğini dile getirdi.

"ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Uzun ve çok verimli bir günün ardından Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil, Bilge Yıldız ile birlikte Türkiye'yi konuştuk. Ülkemizin dünyaya kazandırdığı değerler onlar. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.