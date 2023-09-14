Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e bir tazminat davası daha: 'Demans hastası, leblebi kafalı...'

Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, daha önce kendisine 200 bin TL'lik tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 bin TL'lik bir tazminat davası daha açtığını duyurdu.

Sonuç, sosyal medya hesabından 21 Temmuz tarihli paylaşımındaki, "Demans hastası, leblebi kafalı, kuzeniyle evli, kaybetme uzmanı ve hala peşinden koşanlar var. Bana siyasi olamazsın diyorlar. Doğru. Eşim teyzemin kızı değil" ifadelerinden dolayı Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir tazminat davası daha açtığını açıkladı.

Sonuç, Kılıçdaroğlu'nun kensinine tazminat davası açtığını sosyal medya üzerinden şu paylaşım ile duyurdu:

"Bu twitimden ötürü Kılıçdaroğlu bana 300.000 TL'lik bir tazminat davası daha açmış. Adı bile geçmiyor bu twitte. Ben burada Uganda’lı bir siyasiden bahsetmiştim. Kılıçdaroğlu niye alındı ki? Yoksa demans hastası, leblebi kafalı, kaybetme uzmanı ve kuzeniyle mi evli?"